A temperatura máxima na Madeira sofreu uma subida durante este fim-de-semana. No Funchal/Lido os termómetros chegaram aos 25,1 graus. Em São Vicente a temperatura era de 26,2 graus e no Lugar de Baixo registaram-se 26,1 graus.

Em Santana, pelas 13 horas, foram registados 25,1 graus. O que significa que a Festa dos Compadres será bem ‘quente’.

Relevante foi também as mínimas registadas esta noite que variaram entre 8,0 graus no Pico do Areeiro e 18,0 graus na Ponta de São Jorge.