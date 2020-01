As cotas intermédias registam está sexta-feira as temperaturas do ar mais elevadas (até às 13h) com a Quinta Grande a marcar o valor mais alto (24,4.C), seguida de Santana (24,1.C).

No Funchal a temperatura máxima até ao início da tarde foi registada na estação meteorológica do Lido (22,5.C) e em Porto Santo (19,5.C)