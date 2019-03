Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu hoje inauguração da exposição de Júlio Silva Castro

O Teatro Municipal Baltazar Dias recebeu hoje a inauguração da exposição ‘(Contra) Luz dos Palcos’, do fotógrafo madeirense Júlio Silva Castro, resultado de uma parceria com a autarquia funchalense, no âmbito dos seus 35 anos de carreira profissional.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, esteve presente na inauguração e disse: “No mês em que se celebra o Dia Mundial do Teatro e o próprio aniversário do Teatro Baltazar Dias, faz ainda mais sentido termos no Teatro uma exposição de fotografia sobre artes performativas. Aqui estão imortalizados os eventos mais importantes a nível cultural que ocorreram na Madeira nas últimas quatro décadas, incluindo alguns no Teatro Baltazar Dias, a envolver o Cine Forum, a Gulbenkian, o Grupo Dançando com a Diferença ou a Escola de Dança do Funchal. Esta é verdadeiramente uma preservação da memória colectiva e individual que todos os madeirenses e não só devem visitar.”

Cafôfo aproveitou, igualmente, o momento para homenagear Júlio Silva Castro, que “é fotógrafo por vocação e formação, mas é, acima de tudo, um apaixonado pelas artes, que já colaborou com revistas, livros, com o sector do turismo, e que no último ano colaborou com a CMF no âmbito da Feira do Livro do Funchal”.

“O Júlio trabalha há 35 anos nos bastidores a tirar fotografias ao trabalho artístico que tem palco na cidade, mas hoje é um prazer e uma honra para o Funchal que as suas fotos sejam o centro das atenções”, concluiu.