Taxa de juro no crédito à habitação na Madeira no valor mais baixo de um ano

A taxa de juro no crédito à habitação baixou em Outubro para 0,990%, o valor mais baixo em mais de um ano, mais precisamente desde Agosto do ano passado (0,979%), patamar que só estava ao dispor dos açorianos que, desde há três anos, beneficiam de taxas de juro para compra de casa abaixo de 1% (em Outubro estava nos 0,940%), enquanto a nível nacional continua mais alto (1,038%).

No caso da Madeira, o capital em dívida continua claramente a descer para um valor médio por crédito de 57.839 euros, muito por culpa da prestação média que, apesar de se manter inalterado (271 euros), viu os juros pagos baixarem um euro para 48 euros e o capital amortizado a subir um euro para 223 euros.

De referir que o capital em dívida dos madeirenses com crédito à habitação continua a ser o mais alto do país, embora já a uma curta distância da média dos açorianos (50.624 euros) e da média nacional (53.231 euros), sobretudo quando comparado com o início da série estatística disponível. Em Janeiro de 2009, o capital em dívida dos madeirenses era de 69.147 euros (menos 11.308‬ euros em quase uma década), enquanto os nossos vizinhos ilhéus somente baixaram 1.229‬ euros e a média nacional apenas reduziu em 1.467 euros.