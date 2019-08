Taxa de empregabilidade dos estágios do IEM é superior a 40%

A secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais esteve, ao final da manhã de hoje, no auditório do Instituto de Emprego da Madeira (IEM) para a habitual sessão de boas-vindas dos programas de emprego e fez questão de dirigir algumas palavras de incentivo ao público presente.

“Quanto melhor for a atitude e a envolvência com a entidade onde se desenvolve o programa, maior é a probabilidade de vir a ser contratado após o fim do estágio”, sublinhou Rita Andrade.

Em declarações à comunicação social, a governante com a tutela do Emprego reforçou que, após o fim do estágio, “a taxa de empregabilidade é superior a 40%”, tendo vindo a aumentar ao longo dos últimos anos.

Sobre a taxa de desemprego, Rita Andrade reiterou o “forte compromisso do Governo Regional em inserir as pessoas no mercado de trabalho” e relembrou que, desde o início do mandato - Abril de 2015, fruto do crescimento da economia e também das políticas de emprego implementadas pelo Governo Regional, a taxa de desemprego baixou cerca de 9 pontos percentuais, de 15.8% para 6.9%.

A presente sessão de boas-vindas, realiza-se mensalmente, e tem por objectivo sensibilizar os presentes para as políticas de emprego disponibilizadas, bem como desejar a todos os maiores sucessos profissionais. Neste mês de Agosto, são cerca de 200 as pessoas que iniciam programas de emprego disponibilizados pelo Governo Regional, através do Instituto de Emprego da Madeira.