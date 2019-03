TAP escolhe Paulo dos Santos Nóbrega para director na Madeira e Açores

A TAP Air Portugal acaba de criar a figura de Director de Operações de Terra nos Açores e na Madeira, cargo para o qual foi nomeado Paulo dos Santos Nóbrega.

Com a criação desta função, a TAP pretende reforçar a sua posição e acompanhamento nos aeroportos dos Açores e Madeira, assim como garantir todo o apoio nas questões operacionais e estabelecer a “ponte” com as diversas Entidades.

Paulo dos Santos Nóbrega tem ampla experiência profissional na área da aviação. Iniciou a sua atividade na TAP em 1986, tendo desempenhado várias funções nas áreas operacionais da Empresa, nomeadamente Técnico de Tráfego, Coordenador no Balcão de Serviço ao Cliente e, pontualmente, Duty Station Manager. Em 2001 foi convidado para Chefia da Área de Passageiros da TAP, no Aeroporto da Madeira, posição que ocupou até 2005. Entretanto, desde 2003 e devido à cisão da TAP Handling, passou a pertencer aos quadros da Groundforce Portugal (empresa do Grupo TAP). Em 2005 foi convidado para Diretor de Operações da Madeira (Funchal e Porto Santo) e, recentemente, em acumulação, alargou a sua experiência ao território do Continente Português, onde assumiu as funções de Diretor de Operações de Faro.

Regressa agora aos quadros da TAP Air Portugal, passando a responder pelas questões operacionais nos aeroportos de Ponta Delgada, Terceira, Madeira e Porto Santo.