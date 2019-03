Suspeito de deitar fogo a casa no Funchal fica internado em hospital psiquiátrico

O homem de 68 anos que é suspeito de ter ateado fogo à sua própria casa, na Quinta do Leme, no domingo, vai ficar em prisão preventiva na Casa de Saúde S. João de Deus. Esta foi a medida de coacção determinada esta tarde pela juíza Susana Mão de Ferro, titular do Juízo de Instrução da Comarca da Madeira.

O arguido encontra-se indiciado da prática de um crime incêndios, explosões e outras condutas especialmente perigosas, no qual incorre quem “provocar incêndio de relevo, nomeadamente pondo fogo a edifício ou construção”.

É de referir que se o arguido tiver alta no hospital psiquiátrico será enviado para a cadeia.