Susana Prada visita obra de beneficiação da Levada dos Cedros

A Secretária Regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, visita amanhã, 23 de Novembro, às 12 horas, uma obra integrada na empreitada de ‘Reparação dos percursos pedestres recomendados na RAM’, com vista à recuperação da Levada dos Cedros, no Porto Moniz.

O Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) já terminou os trabalhos de recuperação e beneficiação do PR14 da Levada dos Cedros (Fanal), sendo este um dos mais emblemáticos e esplendorosos percursos recomendados da Madeira.

Recorde-se que o PR14 da Levada dos Cedros encontrava-se encerrado há algum tempo, devido a uma derrocada que danificou parte do talude. Terminados os trabalhos de recuperação e beneficiação do PR14 da Levada dos Cedros (Fanal), levados a cabo pelo Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN), um dos mais emblemáticos e esplendorosos percursos recomendados da Madeira prepara-se para reabrir à população.