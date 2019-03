Susana Prada realça papel da escola no combate às alterações climáticas

A Secretaria Regional do Ambiente e Recursos Naturais entregou, hoje, Diplomas de Qualidade a 23 eco-escolas da Região. Das 130 escolas existentes na Região Autónoma da Madeira, estas 23 foram as que demonstraram melhor desempenho no cumprimento do Programa Eco-Escolas.

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, sublinhou aos presentes que “a escola tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais informada, mais consciente e mais interventiva no combate às alterações climáticas, nomeadamente através da redução da emissão de CO2”. Neste sentido, o sucesso desta luta contra as alterações climáticas depende do contributo de todos nós, lembrou a governante.

“As Eco-escolas mobilizam os mais jovens para a adopção de comportamentos e hábitos responsáveis e sustentáveis”, saudou Susana Prada.