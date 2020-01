SRE lança Concurso ‘Pequenos Artistas Plásticos’ da Madeira 2020

A Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, através da Direcção de Serviços de Educação Artística, da Direcção Regional de Educação, promove, pela primeira vez, o Concurso ‘Pequenos Artistas Plásticos’ da Madeira 2020, no âmbito das Artes Visuais.

“Este concurso, direccionado a todas as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico da Região Autónoma da Madeira, tem por objectivo identificar, valorizar e premiar os alunos que revelem competências e habilidades artísticas relevantes e, deste modo, contribuir para a valorização desta área no seu percurso educativo”, explica uma nota da Secretaria.

Os participantes concorrem a título individual, orientados pelo professor de Educação Artística-Artes Visuais no processo de desenvolvimento da obra. Das 53 candidaturas, e em conformidade com os critérios definidos no regulamento, foram seleccionadas 30 trabalhos originais e realizadas sobre uma tela provenientes de vários estabelecimentos de ensino da Região.

De salientar que 37% das candidaturas foram submetidas por professores titulares de turma e 63%, por professores de Actividade de Enriquecimento Curricular de Expressão Plástica.

As obras serão avaliadas por um júri com conhecimentos ao nível das Artes Plásticas, que procederá à eleição dos melhores trabalhos, seleccionando as três obras que mais se destacarem. Os vencedores serão premiados e receberão ainda um troféu criado especialmente para esta competição, com o apoio de diversos parceiros, nomeadamente, o Grupo PESTANA e a Papelaria ABC.

No final da competição, será realizada uma exposição colectiva na qual estarão patentes os trabalhos realizados, que terá lugar na Assembleia Legislativa da Madeira, entre os dias 15 e 30 de Abril de 2020.

Prevê-se ainda que a inauguração do evento e respectiva entrega de prémios ‘Jovens Artistas RAM 2020’ decorram no dia 15 Abril, data em que se celebra o World Art Day, instituída pela Associação Internacional de Arte, parceira da UNESCO, em honra do aniversário do famoso artista Leonardo Da Vinci.

Lista de estabelecimentos de ensino seleccionados:

 EB1/PE da Achada

 EB1/PE da Ajuda

 EB1/PE da Cruz de Carvalho

 EB1/PE da Serra de Água

 EB1/PE de São Roque

 EB1/PE do Boliqueime

 EB1/PE do Caniço

 EB1/PE do Carvalhal e Carreira

 EB1/PE do Covão e Vargem

 EB1/PE do Estreito da Calheta

 EB1/PE do Lombo de São João e São Paulo

 EB1/PE do Monte

 EB1/PE do Ribeiro Domingos Dias

 EB1/PE São Filipe

 EB1/PE São Martinho

 EB1/PE/C da Ribeira Brava

 EB1/PE/C de Água de Pena

 EB1/PE/C do Caniçal

 EB1/PE/C Eng. Luís Santos Costa

 Escola Maria Eugénia de Canavial

 Externato Princesa Dona Maria Amélia