Sobe para 40 número de voos cancelados no Aeroporto da Madeira

Os números actualizados até às 11 horas de hoje no site oficial da ANA dão conta de 40 voos cancelados oficialmente no Aeroporto da Madeira (três deles na última hora).

Os voos em questão dizem respeito a operações a cargo da TAP, easyJet, TuiFly, Condor Flugdienst e Transavia, envolvem partidas e chegadas e decorrem dos ventos fortes que se fazem sentir no arquipélago da Madeira.

O vento forte que mantém o arquipélago debaixo de um aviso laranja até às 15 horas de hoje foi emitido pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Dados do IPMA na Madeira dão conta que desde as zero horas de hoje a rajada mais forte sentida foi de 150 km/h, registada por uma estação no Chão do Areeiro, nas zonas montanhosas, até às 06 horas desta manhã.

No aeroporto, a rajada mais forte foi de 108 km/h também de acordo com os dados do IPMA.