SNM responde à proposta enviada pelos Horários do Funchal

Através de um comunicado de imprensa, o Sindicato Nacional dos Motorista (SNM) enviou, esta terça-feira, uma resposta quanto a proposta de aumentos salariais enviada ao mesmo pela empresa Horários dos Funchal (HF).

1 – É verdade que os HF enviaram por email ao SNM ontem (dia 17 de junho) uma proposta negocial, a qual já foi, entretanto, recusada pelo SNM por ser manifestamente exígua.

2 – Não é menos verdade que, os HF são bem conhecedores da posição do SNM e dos Trabalhadores que representa no que diz respeito às atualizações salariais, na medida em que esse conhecimento foi transmitido pessoalmente e de forma informal ao Exmo. Sr. Presidente dos HF.

3 – O SNM entendeu não formalizar a sua proposta para não dar origem a eventuais extremismos das partes que pudessem inquinar o referido processo em prejuízo de quem trabalha.

4 – O SNM sempre honrou com a sua palavra e a sua postura tem-se pautado pelo respeito, aliás como é de sua índole. Foi essa posição que deu origem à assinatura do 1º Acordo de Empresa da existência dos HF.

5 – O SNM estranha que os HF venham agora publicamente fazer considerações sobre o processo negocial que se encontra no momento em curso, quando no processo anterior foram os próprios a pedir a não publicação/reprodução dos documentos que faziam parte dessa negociação por uma questão de boa-fé, e venham agora à revelia da sua própria posição fazer exactamente o contrário do que foi recentemente apregoado. Será que a aludida boa-fé tem prazo de validade? Ou será que é o espectro da Greve que já está a incomodar?

6 – Os HF bem sabem e bem podiam ter assumido que quem construiu, apresentou e negociou o Acordo intitulado pelos próprios como histórico foi o SNM. Tal omissão será certamente um lapso.

7 – O SNM continuará a primar pela defesa intransigente dos Trabalhadores em geral e dos seus Associados em particular. Para isso o SNM não tem que ameaçar quem quer que seja com Greves ou com qualquer outra acção que os Trabalhadores entenderem por bem.

8 – O SNM está e continuará a estar disponível para um diálogo construtivo que possa dar origem a um Acordo, mas jamais permitirá que hoje se diga uma coisa e se faça outra amanhã.

9 – Os HF, da forma em como constroem a sua retórica, dão a entender que só estão a negociar com um outro Sindicato e que apenas esse Sindicato está disponível para o fazer de forma pacifica e “com o foco no diálogo construtivo” ... “sempre em defesa de todos os colaboradores que constituem a empresa Horários do Funchal”.

10 – O SNM espera que a defesa de todos os colaboradores que os HF dizem querer defender seja efectivamente uma realidade e que essa realidade seja traduzida nas actualizações salariais que os seus Trabalhadores esperam ter.

Ao SNM cabe-lhe apenas honrar os seus compromissos e espera que, com o apoio dos trabalhadores, possa conseguir atingir uma plataforma de entendimento que origine um Acordo.