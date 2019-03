Smartwings substituiu aeronave ‘interdita’ e realizou, de madrugada, voo que chegou a ser dado como cancelado

O voo de Vilnius, operado pela Smartwings, que ontem à noite chegou a ser dado como cancelado no Aeroporto Internacional da Madeira – Cristiano Ronaldo, devido à interdição do espaço aéreo europeu a dois modelos Boeing 737 MAX (aeronave que estava escalonada para realizar o voo era um Boeing 737-8 MAX) acabou por ser reprogramado para a madrugada de hoje, tendo o avião da companhia charter checa, desta feita um Boeing 737 modelo ‘86N’ aterrado em Santa Cruz já perto das 6 da manhã. Uma hora depois o Boeing que substituiu o modelo interdito levantava voo em direcção a Varsóvia – está em rota - cumprindo assim, embora com significativo atraso, as duas ligações previstas para o final da noite de ontem.

Ontem, poucas horas após ser conhecida a interdição do espaço aéreo europeu aos Boeing 737 MAX, decretada pela Agência Europeia de Segurança Aérea, em consequência do grave acidente com uma aeronave da Ethiopian Airlines que caiu na Etiópia, no domingo, matando as 157 pessoas que seguiam a bordo, surgiu a informação do cancelamento do voo que era esperado da capital da Lituânia ao final da noite. Que por consequência, implicava também a não realização do voo de regresso, desta feita para a Polónia, que estava programado para os primeiros minutos da madrugada.

Entretanto o cancelamento foi suspenso e reprogramadas as duas viagens, a chegada de Vilnius e a partida para Varsóvia. Inicialmente a chegada à Madeira do avião de substituição da aeronave ‘interdita’ chegou a ser prevista para as 03:20, depois para as 04:40, sendo que a chegada do Boeing 737-86N ao Aeroporto da Madeira acabaria por ocorrer às 05:56, mais de 6 horas e meia depois do que estava inicialmente programado (23:20 de terça-feira).

O avião alternativo que a Smartwings colocou para concretizar a ligação à Madeira (na imagem) descolou de Santa Cruz, rumo a Varsóvia, pelas 06:49.