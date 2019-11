Sindicato da Função Pública apresenta carta reivindicativa à Economia e Ambiente

A Direcção do Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública da Região Autónoma da Madeira (STFP-RAM) vai reunir, no próximo dia 3 de Dezembro, com dois membros do Governo Regional da Madeira com o objectivo de apresentar a sua carta reivindicativa para o próximo ano, no âmbito da sua acção sindical.

“Numa época em que se discute a elaboração do orçamento da RAM para 2020 e que tomaram posse os novos membros do Governo Regional, o STFP-RAM irá apresentar as suas legitimas reivindicações com vista a lutar pela continuação da implementação de medidas que visem repor os direitos dos trabalhadores que foram suprimentos no período da austeridade, corrigir injustiças e melhorar as condições de trabalho”, realça uma nota do sindicato.

Assim, estão agendadas reuniões com a Secretaria Regional de Economia, pelas 09h30, e com a Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas, 17h30.