Simpatizantes acolheram novo presidente da CMF

Foi breve a primeira reunião extraordinária da Câmara Municipal do Funchal com Miguel Silva Gouveia como presidente da autarquia, esta manhã de segunda-feira. E para o actual corpo autárquico, as declarações finais foram inesperadas - mas bem recebidas.

É que, à sede da autarquia, acorreu a comunicação social em peso, assim como dezenas de simpatizantes, para ouvir as primeiras declarações do actual presidente da CMF: “Supostamente seriam as declarações da reunião de câmara. Não há uma celebração efectiva, uma tomada de posse”, começou por dizer Miguel Gouveia. Mas como quem esperava no salão nobre da autarquia estava expectante, o autarca juntou todos os vereadores para agradecer a “simpatia”.

Ao lado de Miguel Silva Gouveia, Idalina Perestrelo que assume a vice-presidência, os vereadores Madalena Nunes, Bruno Martins e João Pedro Vieira que mantêm os seus cargos e pelouros, bem como Ruben Abreu, o vereador que subiu ao sexto lugar deixado vago pela Confiança, na sequência da saída de Paulo Cafôfo.

Ruben Abreu ficará com os pelouros das Obras Públicas e Águas do Funchal, que até agora estavam nas mãos de Miguel Gouveia como vice-presidente da CMF. A escolha de Ruben Abreu como vereador foi “consensual” disse o actual presidente , dada a sua formação e experiência na área. A pasta financeira continuará com Miguel Gouveia, agora na presidência.

Miguel Gouveia diz que o seu objectivo é o “cumprimento do programa eleitoral que foi vencedor em 2017”.

Aqui dentro, reforçou, o foco está na reabilitação urbana, na sustentabilidade ambiental, nas águas e saneamento, no Parque Ecológico do Funchal, nas políticas públicas e sociais, na Protecção Civil com a consolidação das escarpas, no esbater das desigualdades sociais, sobretudo no que diz respeito à habitação e educação, e na Polícia Municipal.