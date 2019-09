SESARAM lança concurso para manutenção dos esquipamentos de Medicina Nuclear

O SESARAM lançou um concurso público para contratar a ‘Prestação de serviços de manutenção e assistência técnica aos equipamentos dos sistema SPECT/CT da marca Philips’. Trata-se do equipamento utilizado na realização de exames de medicina nuclear (cintigrafias), que integra a respectiva unidade.

O concurso tem um valor base de 132 mil euros e deverá ser estabelecido por 12 meses, havendo a possibilidade de ser renovado por duas vezes.

A Medicina Nuclear do SESARAM ganhou muita notoriedade pública depois de uma denúncia do médico nuclearista sobre o funcionamento parcial, abaixo das possibilidades, da respectiva unidade.

Na sequência disso e de tudo o que se passou de seguida, com a indignação generalizada pelos demais médicos, pelas declarações prestadas numa reportagem da TVI e numa Comissão de Inquérito parlamentar na ALM, o médico em causa, Rafael Macedo, acabou suspenso de funções, situação em que se mantém.

Entretanto, o SESARAM diz que a unidade funciona, para o que recorre a médicos de Coimbra, que vêm periodicamente à Região para a realização de exames.

Na Madeira, apenas são realizados exames de medicina nuclear convencional. Os exames não convencionais (PET) apenas podem ser realizados fora, no caso do SESARAM, no continente.