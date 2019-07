SESARAM e FNAM convergem nos números da greve dos médicos na Madeira

Depois de a FNAM, que convocou a greve dos médicos de hoje, ter estimado em 30% a adesão dos médicos dos centros de saúde da Madeira, o SESARAM revelou que a adesão, no turno da manhã, foi de 27,37%. Na prática, existe uma convergência, ao contrário do que aconteceu ontem com o SIM. Nessa altura o sindicato falou em mais de 70% e o SESARAM em 25%.

Em declarações à Agência Lusa, o representante da FNAM na Madeira, Ivo Pereira, disse acreditar que a adesão nos cuidados hospitalares seria semelhante à dos centros de saúde, mas que ainda não dispunha dos dados. Ora, os números do SESARAM indicam que a adesão nos hospitais é menor, situando-se nos 16,58%. Algo que não surpreende pelo facto de o SIM ter mais aderentes nos hospitais do que nos centros de saúde e o FNAM ao contrário.