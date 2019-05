SESARAM duplica investimento este ano

O Serviço Regional de Saúde da Madeira vai aplicar 8,6 milhões de euros em infra-estruturas e equipamentos, sendo que a maior parte vai para o Centro de Saúde do Bem Jesus. Em 2018 o valor investido foi de 3,3 milhões, o que significa que o valor deste ano deverá duplicar. Esta é a notícia que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode consultar na página 7. Ainda no que diz respeito à saúde, saiba que Gonçalo Faro da Silva é o novo líder da Ordem dos Médicos, tal como damos a conhecer na página 10.

A maior mancha gráfica da nossa primeira página vai para Paulo Cafôfo, que ontem renunciou ao cargo de presidente da Câmara Municipal do Funchal e que, por isso, está livre para ouvir a Região. Cafôfo passa o testemunho a Miguel Silva Gouveia para ser “parte activa e determinante na mudança da Madeira”, uma reportagem para ler na página 5. Saiba na página 4 qual o dirigente sindical que suspende o mandato para apoiar candidato socialista.

No desporto, damos a conhecer alguns dados relativos ao II Torneio Cristiano Ronaldo, que traz à Região mais de 40 equipas estrangeiras. Confira na página 15.

Nos Casos do Dia, contamos o episódio de um assalto acabou por render mil euros, que se encontravam guardados num mealheiro. Leia mais na página 12.

Por fim, a página 6 aborda um assunto relacionado com a economia. O prazo de pagamentos das empresas da Região aumentou.

