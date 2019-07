SESARAM contratou a Quadrantes para serviços de Radioterapia por até 16 anos e 57 milhões de euros

Já é oficial, porque publicado em Diário da República. O SESARAM contratou a Quadrantes para a prestação de serviços de radiopterapia externa. O contrato foi adjudicado no dia 11 de Julho e celebrado no dia 29 do mesmo mês.

A contratação é por quatro anos e tem o valor de 14,2 milhões de euros. Mas, como o contrato prevê que a possibilidade de três renovações, na prática, isso significa que se pode estender por até 16 anos, o que, a acontecer, atingirá o valor de 56,8 milhões de euros.

Para esta contratação, o SESARAM recorreu a um procedimento pouco habitual, não só na Madeira, mas igualmente no País, designado de ‘aquisição de serviços sociais e outros serviços específicos’. Não houve concurso público, mas poderia ter havido essa opção. O DIÁRIO já solicitou esclarecimentos aos SESARAM sobre as opções tomadas.

A Quadrantes tem tido o exclusivo da radioterapia na Madeira, o que resultou de um concurso público. A sua unidade está situada em Santa Rita e esteve envolvida na polémica sobre a Medicina Nuclear, apesar de serem coisas distintas. O elo foi o facto de as duas acontecerem nas instalações da empresa do Grupo Joaquim Chavez em Santa Rita.

