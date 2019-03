SESARAM adia exames a doentes oncológicos e não confirma suspensão de Rafael Macedo

A presidente do conselho de administração do Serviço de Saúde da Região, Tomásia Alves, não confirma a suspensão do médico Rafael Macedo, responsável pelo Serviço de Medicina Nuclear, embora tenha decidido suspender e adiar os exames a doentes oncológicos até que estejam reunidas as condições de serenidade.

Na conferência de imprensa desta quinta-feira no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, a responsável pelo SESARAM manifestou total confiança no corpo clínico hospitalar, sobretudo os médicos acusados de negligência por Rafael Macedo na comissão de inquérito, ontem no parlamento, e adiantou que as declarações proferidas pelo responsável de Medicina Nuclear não serão tidas em conta no inquérito interno que está a decorrer há algumas semanas. Na sequência deste processo serão, ou não, tomadas medidas disciplinares previstas na lei, consoante a matéria que vier a ficar provada.

Tomásia Alves disse ainda que não recebeu qualquer indicação da Ordem dos Médicos sobre uma eventual decisão de suspender o médico Rafael Macedo.

A presidente do SESARAM referiu que os “4 ou 5 exames” de Medicina Nuclear previstos para hoje foram adiados porque o médico Rafael Macedo faltou dois dias anteriores ao serviço e que hoje desconhecia se tal voltaria a acontecer, mas garantiu que os mesmo foram reprogramados e que os doentes não serão penalizados.

Acrescentou que os exames estão suspensos até que estejam reunidas as condições de serenidade, segurança e idoneidade necessárias ao seu funcionamento.

“Estão a mudar as fechaduras da Medicina Nuclear!”

Entretanto, o médico Rafael Macedo denunciou na sua página no Facebook que as fechaduras do Serviço de Medicina Nuclear foram mudadas na manhã desta quinta-feira, quando se apresentou na unidade do hospital Dr. Nélio Mendonça.

“Estão a mudar as fechaduras da Medicina Nuclear... o que é isto!”, escreveu o médico.