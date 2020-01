Serviço regional de saúde “não é perfeito” mas “melhorado todos os dias”

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, disse que o serviço regional de saúde público “é o resultado do esforço, da dedicação, do empenho, do trabalho, da crença e da luta de muitas personalidades políticas e profissionais de saúde”.

Apesar de tudo, referiu que este serviço regional de saúde “não é perfeito”, mas que é “melhorado todos os dias pelos profissionais deste sector”.

“É com grande satisfação que constatamos todos os dias, através de relatos directos e indirectos, que este é um serviço onde a intervenção dos nossos profissionais é essencial para garantir algo que é muito importante num serviço de saúde pública, que é a interacção entre o profissional e o doente”, acrescentou, destacando a sua evolução positiva.

O governante aproveitou para destacar o progresso ocorrido na medicina nos últimos anos, muito por culpa do Iluminismo.

“Temos que continuar a acreditar nos homens da ciência e os profissionais de saúde têm um papel relevante, sendo a base que, na linha do tempo, garante o nosso progresso e o nosso contínuo desenvolvimento”, disse na cerimónia de apresentação do livro ‘Madeira + Saúde - Nas Linhas do Tempo’, que se realizou hoje, no salão nobre do Governo Regional.

Além de Albuquerque, estiveram também presentes outras personalidades, nomeadamente, Pedro Ramos, secretário regional da Saúde e Protecção Civil, e José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira