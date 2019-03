O auditório do Arquivo Regional e Biblioteca Pública da Madeira recebeu hoje a entrega de prémios relativos à 4.ª edição do Concurso de Literatura Infanto-juvenil Inclusiva ‘Todos Podem Ler’.

Marco Gomes, director regional da Educação, destacou a importância de “sensibilizar para a inclusão” através da “apresentação de produtos de apoio”.

Maria José Varela Costa, Directora da Associação Contigo Teatro, que foi membro do júri, realçou o trabalho de equipa de todos os participantes, que se traduziu numa “experiência enriquecedora”.

O vencedor na Categoria I foi ‘A Bela Aparecida’, com texto original ilustrado e adaptado em Áudio e Negro Ampliado, da autoria de Maria Inês Abreu Correia, Sérgio Alves Teixeira, João Francisco Araújo Faria e Mariana Carlota Sousa, alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar da Camacha.

O vencedor na Categoria II foi ‘Luna! Outra vez na Lua?!’, com texto original ilustrado e adaptado em Áudio e Negro Ampliado, da autoria de Andreia Santos Baptista e Paula Sofia Gonçalves de Faria.

Nesta edição, o júri atribuiu ainda 4 menções honrosas, atendendo às características do texto, qualidade de adaptação dos formatos e pertinência do tema: ‘Asley’, de Martim Ferraz Lopes, Joana Ornelas Silva, Sara Raquel da Silva Sardinha e Celeste Stephane Gonçalves dos Santos, alunos da Escola Básica do 1.º Ciclo com Pré-escolar do Covão; ‘O Pássaro que Brilha’, de José Lucas Sousa Rufino e Márcia Tatiana da Silva Nóbrega da Escola Básica e Secundária de Machico; ‘Magia anda no ar...’, de Fernanda Alves Afonso Grieben e Sabrina Sarah Bennegger; ‘A Linguagem do Coração’, de Sandra Maria Freitas Silva e Susana Fátima Quintal Pereira.

O prémio consiste na edição digital das obras vencedoras e posterior integração na colecção eBooks-Leitura Inclusiva, disponível no portal da Direcção Regional de Educação (DRE).

Recorde-se que esta é uma iniciativa promovida pela Secretaria Regional de Educação, através da DRE, que tem como objectivo estimular a leitura inclusiva, através da utilização de tecnologias de apoio e livros e outros conteúdos adaptados às necessidades especiais evidenciadas pelos alunos.

Neste evento foi ainda apresentado o eBook ‘A primeira Aventura’, de Beatriz Milho Teixeira, que passará a integrar a colecção ‘eBooks-leitura inclusiva’, disponível no portal da DRE e em multiplataformas, e inclui actividades lúdico-didáticas interactivas, como puzzles, sopa de letras, sequências para ordenar, história para ouvir, jogos de associação, quebra de cabeças e jogos de memória.

A colecção digital integra 23 títulos, sendo que, até ao momento, estão registados 14165 downloads através do portal da DRE (1684), da App Store (1465) e da Google Play (11014).