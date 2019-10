Seis médicos contratados para perícias legais na Madeira

O Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses pretende contratar seis médicos, em regime de tarefa, para a realização de perícias médico-legais e forenses na Madeira. O procedimento de selecção foi publicada hoje na 2.ª série do Diário da República.

O procedimento prevê a contratação de 170 médicos para as mesmas tarefas em todo o país. O número de vagas cai para quase metade do que foi feito em Setembro de 2016, altura em foi aberto um procedimento para a contratação de 306 médicos para realização de perícias médico-legais e forenses no triénio 2017-2019. No caso da Madeira o contingente não foi alterou.