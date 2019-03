O secretário geral nacional do PSD foi recebido, esta manhã, na Quinta Vigia,pelo presidente do governo Regional. José Silvano, acompanhado pelo seu secretário adjunto, Hugo Carneiro, veio á madeira para uma reunião com o secretariado regional do PSD.

A organização do partido para as três eleições deste ano - ‘eruopeias’, ‘regionais’ e legsilativas nacionais - foi uam das principais questões destes encontros.