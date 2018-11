Secretarias regionais e Grupo Wider Property celebram protocolo de colaboração no âmbito do projecto ‘Plantar o Futuro’

As Secretarias Regionais de Educação e do Ambiente e Recursos Naturais e o Grupo Wider Property, celebram, sexta-feira (30 de Novembro), pelas 9h30, no Centro Comercial La Vie Funchal, um protocolo de colaboração no âmbito do projecto ‘Plantar o Futuro’.

O documento será subscrito pelos secretários regionais Jorge Carvalho (SRE) e Susana Prada (SRA) e pelo administrador do Grupo Wider Property, Luís Loureiro, que no âmbito do seu programa de responsabilidade social, associou-se a este Projecto, através do Centro Comercial La Vie Funchal, como forma de reconhecimento do mérito da iniciativa e do seu impacto na comunidade local, atribuindo-lhe um apoio financeiro.

A sessão de formalização do protocolo culminará num momento simbólico e alusivo às boas práticas ambientais, com a plantação de alguns exemplares de plantas indígenas no próprio recinto do Centro Comercial (piso 2), com a participação de 12 alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, e que ficarão em exposição durante o mês de dezembro.

De seguida, a comitiva ruma às Serras de Santo António, para acompanhar e participar na sessão de plantação com um grupo de 65 alunos da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, na sequência do plano de actividades delineado para o projeto, que arrancou a 6 de novembro último, tendo já se realizado seis acções de plantação e estando previstas ainda outras 29, até abril de 2019.

Destaque, ainda, para dois elementos bem caraterizadores do projecto:

Marcador para identificação das árvores a plantar, em cedro-da-madeira, dada a sua durabilidade e resistência. Inclui o logótipo do projecto e a indicação do respectivo número atribuído a cada participante. O marcador (disco) é dividido em duas partes, ficando metade na árvore plantada e a outra metade com o participante. Esta numeração facilitará a identificação da árvore em futuras visitas e regas e no acompanhamento do seu crescimento.

Declaração de compromisso, em forma de folha, dobrável, onde fica firmado o compromisso do participante zelar pelo crescimento sadio da sua ‘árvore’.