Secretaria Regional da Educação diz que não recebeu notificação para reintegrar Joaquim Sousa

A Secretaria Regional da Educação (SRE) já reagiu à notícia da reintegração imediata do professor Joaquim Sousa. Fonte do gabinete de Jorge Carvalho adiantou ao DIÁRIO que “até ao momento não recebemos nenhuma notificação do Tribunal Administrativo do Funchal nesse sentido”.

Depois de o professor de geografia se ter apresentado hoje na Escola do 2.º e 3.º Ciclos de Santo António, e de prometer fazer o mesmo na próxima segunda-feira, 27 de Maio, o gabinete da Secretaria revela que enquanto a notificação não chegar, nada será feito. “Obviamente isso está dependente de uma informação do Tribunal e quando a recebermos, iremos analisar e agir em conformidade, mas até agora não recebemos nada”, refere fonte da SRE.

Recorde-se que o processo disciplinar instaurado a Joaquim Sousa ditou a sua suspensão por seis meses devido a “factos apurados em série de inquérito. Houve acusações que foram dadas como provadas, ditando a suspensão do professor”, adianta a mesma fonte.