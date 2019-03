Secretaria do Turismo garante que adiamento do Trapalhão foi amplamente comunicado

Face à notícia publicada no DIÁRIO sobre a largas centenas de pessoas que ontem esperaram pelo Cortejo Trapalhão que não aconteceu, a Secretaria Regional do Turismo e Cultura esclarece que “assim que tomada a decisão [do cancelamento], a equipa da Direcção Regional do Turismo não só informou de imediato as Unidades Hoteleiras, os Postos de Informação Turística e os pontos de venda dos bilhetes (que inclusive devolveram o dinheiro a quem já não conseguia assistir, na nova data) como esteve presente no local das inscrições e percorreu o espaço a dar conta da situação. Paralelamente, a resposta foi de imediato veiculada na comunicação social, nas plataformas digitais, nas redes sociais e junto à Placa Central”.

“Estranha-se que, na dita reportagem e em nome da isenção desejada, não se tenha procurado ouvir a Direcção Regional do Turismo sobre o assunto. Assim como se estranha que as críticas e o desagrado ouvido a várias vozes se resuma, apenas, à opinião de alguém que decidiu avançar por sua conta e meramente por discordar da decisão da qual assumiu ter conhecimento prévio”, diz através de um comunicado de imprensa.

Acrescenta ainda que “a opção pelo adiamento do referido Cortejo fundamentou-se na previsão do IPMA e aguardou pela sua última actualização (12.00 horas de ontem). A possibilidade da ocorrência de vento forte, a par de aguaceiros, durante mas, sobretudo, no fim do desfile e justamente na altura da entrega de prémios - prevista para as 18.00 horas, altura que coincidia com o alerta amarelo em vigor - fez com que não estivessem reunidas as condições para levar a efeito o evento”.

“Pese embora o descontentamento que possa ter sido gerado e assumindo que, nestas circunstâncias, não existem decisões consensuais, importa sublinhar que a segurança das pessoas e bens estará, sempre, em primeiro lugar, em qualquer decisão que venha a ser tomada pelo Governo Regional, nomeadamente no que respeita aos seus cartazes de animação turística, desde que ao ar livre e envolvendo centenas e milhares de pessoas”, sustenta.

Conclui dizendo que “é precisamente em segurança e com a colaboração de todos - numa celebração que dispensa a crítica destrutiva e manietada” - que espera transformar o Cortejo Trapalhão do próximo sábado, dia 9 de Março, “num momento memorável, fazendo jus a um Carnaval que, nesta sua edição, está a superar todas e quaisquer expectativas”.