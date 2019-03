Secretaria da Inclusão e Assuntos Sociais promove fomação sobre ‘Gestão do Voluntariado’

Tveve início hoje, no auditório da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), a formação inicial em “Gestão do Voluntariado”. Na iniciativa, esteve presente a secretária regional, Rita Andrade.

Esta acção de formação, com duração de 24 horas, distribuídas por 8 dias de formação, organizada pela Casa do Voluntário e pela Cooperativa António Sérgio para a Economia Social, com o apoio da SRIAS, tem como principal objectivo dotar o grupo de 14 formandos, composto por coordenadores, técnicos e dirigentes, de conhecimentos ao nível da gestão de voluntários e programas de voluntariado.