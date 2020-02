Savoy Signature assinala Dia dos Namorados com programa ‘My Valentine’

Os hotéis do Grupo Savoy Signature preparam-se para celebrar o Dia dos Namorados através do programa especial My Valentine, entre os dias 12 e 18 de Fevereiro.

Desde escapadinhas românticas a dois, tardes de relaxamento ou programas em família ou com amigos, o Saccharum Resort, na Calheta, ou o Savoy Palace, no Funchal convidam a uma vivência diferente no mês do amor.

Na calheta, o My Valentine oferece a possibilidade de uma Massagem conjunta You&Me ou de um jantar com uma selecção exclusiva de bebidas.

Já o Savoy Palace, no Funchal, convida-o a partilhar o amor em família através do Chá da tarde de encantar, no Lobby Lounge, ou com os amigos, na festa no Galáxia Skybar. Há também disponível o pack de estadia que vai de uma a três noites. É possível desfrutar de um jantar especial a dois, festa no roofto, para além do Laurea spa e cura de chakras, uma atividade exclusiva para hóspedes, entre 14 e 16 de Fevereiro.