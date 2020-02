A eurodeputada socialista esteve, hoje, dia 4 de Fevereiro, reunida com a directora do Centro Europeu de Controlo e Prevenção de Doenças (European Centre for Disease Prevention and Control - ECDC), Andrea Ammon, onde abordou a situação do coronavírus.

Na reunião de trabalho foram discutidos os actuais meios disponíveis para a prevenção e controlo desta ameaça, bem como a importância e o papel decisivo que esta entidade tem na pesquisa, e a possível acção no controlo deste surto, para a saúde pública dos cidadãos europeus.

Sara Cerdas destacou a “importância de um trabalho articulado entre as diferentes instituições europeias, que permita uma resposta atempada e eficaz para a prevenção e combate deste surto”.

No passado dia 21 de Janeiro, a eurodeputada madeirense já havia questionado a Comissão Europeia, sobre quais as medidas a implementar para actuar na prevenção da propagação e controlo do coronavírus em território europeu, e para a rápida detecção deste vírus nos diferentes Estados Membros.

Na altura da questão, apenas 198 casos tinham sido identificados, todavia hoje sabe-se que o número já atingiu os 24.530 casos, com 493 vítimas mortais.

Na semana passada, na sessão plenária em Bruxelas, a presidente em exercício do Conselho Croata, Nikolina Brnjac, e a Comissária Europeia com a pasta da Saúde, Stella Kyriakides, informaram que a situação está a ser monitorizada em estreita cooperação com os Estados-Membros, autoridades, instituições, órgãos e entidades da UE e com organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde.

Sara Cerdas admite que “o objectivo, nesta fase, é facilitar a partilha de informações entre os sectores relevantes, com base em contribuições de especialistas de todos os serviços da UE, a fim de obter um entendimento comum sobre a situação e os últimos desenvolvimentos”.

“A prioridade da Comissão e do Parlamento Europeu consiste em garantir que é prestado todo o apoio necessário aos Estados-Membros. No caso da situação se agravar, serão consideradas todas as ferramentas para fortalecer o apoio aos Estados-Membros, inclusive com financiamento de emergência para apoiar a resposta ao surto e à pesquisa”, assegura a eurodeputada na mesma nota.