O concurso Europe Calling é uma nova iniciativa da responsabilidade do gabinete da Deputada ao Parlamento Europeu Sara Cerdas, em parceria com o Europe Direct Madeira e com a Secretarial Regional da Educação, Ciência e Tecnologia - Direcção Regional da Juventude. A assinatura do Protocolo decorreu esta última sexta feira, na Universidade da Madeira.

O concurso Europe Calling é dirigido às escolas com ensino secundário da Região Autónoma da Madeira, detentoras de um Clube Europeu ou similar, que aborde as temáticas europeias. As equipas, constituídas por oito alunos e dois professores responsáveis pela coordenação, terão de realizar um vídeo publicitário, subordinado a uma temática anual, este ano sobre o ‘Uso de plásticos e protecção ambiental’. O prémio consiste numa viagem e visita ao Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Na cerimónia, Sara Cerdas explicou que a iniciativa “visa desenvolver o sentido crítico, democrático e criativo dos jovens, e por outro lado consciencializá-los para as temáticas europeias”. “No final do concurso, esperamos que os alunos se sintam embaixadores dos valores europeus. A Madeira é Europa, e é através destes concursos que podemos dinamizar ainda mais. Nós, os mais jovens, já nascemos com a União Europeia. Não sabemos a diferença entre o antes, só sabemos o depois, e damos muitas coisas como garantidas” sublinhou.

A eurodeputada madeirense destacou também o papel importante dos professores em “moldar a nossa sociedade, um papel que estes assumem na vida dos alunos como a nossa educação fora de casa”, e apelou ao seu apoio na divulgação da iniciativa.

Sobre a escolha do Europe Direct Madeira como parceiro neste concurso, o coordenador Marco Teles agradeceu à eurodeputada, referindo esperar “estar à altura do desafio”. O papel da Europe Direct neste concurso “será dar apoio às escolas participantes”, nomeadamente com informações quanto à temática em foco e sobre o próprio concurso em si.

Por seu turno, o secretário regional da Educação, Jorge Carvalho, destacou a importância de parcerias para “desenvolver ou dar dimensão a um conjunto de projectos, que visam capacitar os alunos e alargar os seus horizontes”. “A Sra. eurodeputada entendeu, e bem, criar um programa para aproximar os jovens do Parlamento, para divulgar também aqueles que são os princípios e os valores preconizados pela União Europeia e, neste caso particular, com preocupações com a literacia ambiental”, referiu.

As inscrições das escolas e respectivas equipas estão abertas até ao dia 19 de Fevereiro de 2020, mediante o preenchimento do formulário disponibilizado pela Direcção Regional com a tutela da Juventude no seu próprio website. Na próxima semana as escolas serão contactadas, no sentido de disponibilizar o regulamento e demais informações quanto ao concurso.