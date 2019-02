São Vicente volta a ‘escaldar’ em pleno Inverno

Os efeitos da previsão que apontava para um final de semana marcado pelo regresso do calor fora de época, juntamente com o vento forte e agitação marítima, faz-se já sentir esta sexta-feira na Região, com a temperatura do ar a passar já dos 23 graus, na última hora, na Costa Norte. Até às 13 horas São Vicente era a localidade mais quente, com 23,8ºC, seguida do Porto Moniz, 23,2ºC. Igualmente significativo são as invejáveis temperaturas amenas que se fazem sentir em pleno mês de Fevereiro em São Jorge (22,0ºC/Ponta de São Jorge) e em Santana, 21,1ºC.

Calor que também aquece a costa Sul, apesar dos termómetros ‘só’ terem registado 22,8ºC no Observatório/Funchal e 22,5ºC no Lugar de Baixo. A temperatura máxima mais baixa nesta sexta-feira soalheira fazia-se sentir no Pico do Areeiro (8,5ºC).

A ligeira subida das temperaturas fez-se sentir já durante a noite, com destaque para Santa Cruz, onde o ‘mercúrio’ não baixou dos 16,9ºC durante a madrugada. Já a mínima mais baixa foi registada na Bica da Cana (2,9ºC).

O vento anunciado também tem-se feito sentir, sobretudo nas terras altas e extremos da ilha. Hoje já foi registada rajada de 108 km/h, no Lombo da Terça/Achadas da Cruz, de 98 km/h, na Ponta do Pargo e de 90 km/h, no Chão do Areeiro. Também na zona do Aeroporto da Madeira o vento tem ‘soprado forte’, tendo a rajada máxima registada neste início da tarde no Aeroporto da Madeira marcado 76 km/h. Vento que até final da manhã manteve-se alinhado com a pista, vindo do quadrante Sudoeste, tendo por isso permitido aterragens, apesar de alguns dissabores de tentativas de aproximação que tiveram de ser borregadas.

No mar também já se faz notar os efeitos da agitação marítima anunciada – aviso amarelo.

Já a pouca precipitação prevista, tem sido praticamente inexistente. Nas primeiras 13 horas desta sexta-feira a chuva resumiu-se a vestígios na Bica da Cana (0,2 mm) e nas Achadas da Cruz (0,1 mm).