Santa Cruz entregou “uma ambulância do povo e para o povo”

A Câmara Municipal de santa Cruz entregou esta manhã uma ambulância aos Sapadores Bombeiros de Santa Cruz. Mas ao contrário do esperado, foi uma cidadã do concelho, D. Teresa, quem entregou as chaves da ambulância ao Comandante Ferro dos Sapadores.

A explicação viria depois pela voz do autarca Filipe Sousa. “A Ambulância e tudo o que tem sido feito pelos Soldados da Paz em Santa Cruz só é possível porque há uma gestão correcta do dinheiro de todos os contribuintes”. O Presidente da Câmara aludiu à taxa municipal de Protecção Civil, que custa a cada família 80 cêntimos por mês, mas que permite “melhorar o socorro que é prestado a todos”.

O último equipamento agora adquirido foi resultado de “um investimento municipal na ordem dos 81 mil e 321 euros e reforçará a frota de ambulâncias do concelho”, referiu o presidente da Câmara que destacou esta “nova forma de trabalhar em Santa Cruz, diferente dos tempos em que se geria sem rigor e fazendo dívida”, explicando que agora, “o dinheiro de todos é gerido com responsabilidade e a bem de todos”.

O autarca, acompanhado por todo o elenco municipal de vereadores, garantiu que o investimento na segurança das pessoas “é para continuar”, bem como todas as medidas sociais em curso.