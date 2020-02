Num comunicado hoje dirigido à imprensa, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, Filipe Sousa, reagiu à proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2020 apresentada pelo presidente do Conselho de Administração da Madeira Parques Empresarias (MPE), acusando-o de querer “roubar” impostos do concelho.

Gonçalo Pimenta reuniu-se, ontem, na Assembleia da República, com deputados de três grupos parlamentares (PSD, CDS e PS) para a apresentar uma proposta que pretende que as empresas instaladas nos parques empresariais da Região possam beneficiar da isenção de IMT e de IMI por 10 anos, tal como aconteceu até 2017, através de aquisição de lotes ou constituição de direitos de superfície, e as próprias entidades gestoras.

Para Filipe Sousa, “o presidente do Conselho de Administração da Madeira Parques Empresarias, que ocupa um dos tachos da nova coligação PSD/CDS, já começa bem o seu mandato, cumprimentando com o chapéu alheio e seguindo a linha do roubo ao povo de Santa Cruz que já vinha sendo praticada pela anterior administração”.

“O senhor Gonçalo Pimenta foi de passeio a Lisboa reclamar isenções de IMI e IMT para as empresas sedeadas nos parques empresariais. Ou seja, não satisfeito com o roubo que está a ocorrer há décadas no Parque Industrial da Cancela, onde há a apropriação ilegal de prédios que pertencem aos santacruzenses, este novo boy centrista quer agora roubar impostos do povo e do concelho”, sustenta o autarca.

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz diz ainda que continua a “aguardar a resolução do Parque Industrial da Cancela e a resposta à audiência que entretanto foi pedida”.

“Estamos esclarecidos sobre a natureza desta gente. E garantimos que tudo faremos para defender os interesses do concelho de Santa Cruz contra as investidas e a má fé”, rematou.