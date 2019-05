Saiba quais os números que marcam a Região nesta terça-feira, 21 de Maio

0,012

Segundo o INE, a taxa de juro implícita no crédito à habitação, na Região Autónoma da Madeira, manteve a trajectória de subida iniciada em Dezembro de 2018, fixando-se em 1,027% em Abril de 2019, registando assim um acréscimo de 0,012 pontos percentuais (p.p.) face ao mês anterior (1,015%).

Foram hoje homenageadas três personalidades no Dia do Empresário Madeirense - Michael Blandy, J. Nelson Abreu e Manny Ferreirinha - um evento organizado pela ACIF.

A Altice anunciou hoje que, dentro de dois meses, terá 80 novos postos de trabalho, na Madeira, num call-center destinado ao atendimento aos clientes.

A floresta laurissilva na Madeira tem “problemas”, mas as autoridades regionais estão “muito confortáveis” com a sua gestão, disse hoje o vice-presidente do Instituto das Florestas e Conservação da Natureza, Paulo Oliveira. A laurissilva, uma floresta húmida com características subtropicais, ocupa 15.000 hectares (20% do total da ilha).

A ARM, que tem o exclusivo no fornecimento de água em alta (por grosso), propõe-se investir até 900 mil euros acrescidos de IVA em ‘Trabalhos de conservação das infra-estruturas dos sistemas de abastecimento de água, de drenagem de águas residuais e de resíduos da ARM na ilha da Madeira em 2019’.