Saiba o que consta da agenda do primeiro sábado de Fevereiro

- PCP realiza, às 11 horas, na Rua Dr. Fernão de Ornelas, junto à Pretinha do Café, uma acção política de contacto com a população, com o objectivo de apresentar a proposta do PCP no âmbito da discussão na especialidade do Orçamento de Estado para 2020, para a imediata alteração do Subsídio Social de Mobilidade.

- Os deputados do Partido Socialista-Madeira à Assembleia da República promovem uma conferência de imprensa, pelas 11h30, na sede do partido (Rua da Alfândega). A iniciativa será sobre as propostas de alteração ao Orçamento do Estado e terá como porta-voz o deputado Carlos Pereira.

- O Secretário Regional de Equipamentos e Infra-estruturas vai estar, este sábado, a partir das 19h30, nas comemorações do 438º Aniversário da Freguesia da Madalena do Mar. Está prevista a celebração da eucaristia na Igreja local, seguida de uma Homenagem aos Emigrantes, sessão solene e entrega de prémios do Concurso de Presépios 2019.

- Novo ‘capítulo’ da Feira Arte em Socorro, a partir das 15 horas, no Largo do Socorro / Barreirinha Bar Café.

- Savoy Palace organiza o seu primeiro Open Day, com o objectivo de apresentar aos casais apaixonados o local ideal para um casamento de sonho. O hotel de 5 estrelas tem preparado um dia muito especial, das 10 às 17 horas, que inclui uma visita aos seus espaços mais emblemáticos, prova de bolos de casamento e a apresentação de serviços que não podem faltar neste grande dia.

- A Orquestra Clássica da Madeira apresenta-se em concerto, pelas 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, sob a direcção do maestro convidado Ariel Zuckermann, com a participação da pianista Suzana Bartal. Serão interpretadas obras de Johann Strauss, Camille Saint-Saëns e Edward Elgar.

- Evento de reabertura da Poncha de são Vicente, espaço que surgirá com nova imagem.

- A Capela de São Sebastião, na Ponta do Sol, volta a acolher o projecto ‘Música nas Capelas’, desta vez pelas 20h30, com Mariana Gonçalves & Duarte Pereira.

- O Porto de Abrigo e AFM - Associação de Fado da Madeira apresentam Rui Fernandes e amigos para uma noite com fado, a partir das 20h30.

- A New Trend Models Agency irá realizar evento solidário ‘Welcome 2020* Fashion Show & Art*’, a favor da Liga Portuguesa Contra O Cancro, no Silva’s Bar Mercearia Café, na Camacha, a partir das 21 horas.

- Mais uma sessão do ‘Screenings Funchal’ nos Cinemas NOS do Fórum Madeira, pelas 21 horas, com a projecção de ‘Divino Amor’.

- Noite do videojogo ‘Dr. Why Madeira’, às 22 horas, no Bar Camarão, na Estrada do Garajau.

- A discoteca Copacabana do Casino da Madeira contará com a selecção musical do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden estará o DJ Michael C.

Depois da estreia em 2018 no clube Vespas, o DJ e produtor israelita Captain Hook volta a trazer o seu trance frenético ao emblemático espaço na Avenida Sá Carneiro.