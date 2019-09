Saiba o que consta da agenda deste sábado

Albuquerque visita o polidesportivo do Bairro da Nazaré

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita este sábado, pelas 11 horas, o Campo Polidesportivo do Bairro da Nazaré, depois de concluída a empreitada de execução da cobertura do mesmo.

Festa de Nossa Senhora da Piedade

Miguel Albuquerque, participa, pelas 15 horas, na Festa de Nossa Senhora da Piedade, no Caniçal.

25.º aniversário do primeiro curso da UMa

Por ocasião do 25.º aniversário do primeiro curso da Universidade da Madeira (UMa), Educação Física e Desporto (1989-1994), será descerrada uma placa comemorativa alusiva à efeméride. O ato terá lugar às 10 horas, no Pátio dos Estudantes, no Edifício da Reitoria da UMa, ao Colégio dos Jesuítas, e contará com a presença do reitor da UMa, José Carmo.

Oficina de formação em Numismática

A Câmara Municipal de Machico promove, este sábado, entre as 10h e as 12h30, no Solar do Ribeirinho, uma oficina de Numismática. Esta actividade terá como formador Miguel Teixeira e insere-se na programação do ‘Mês da Numismática’, que decorre ao longo do mês de setembro, no Solar do Ribeirinho.

Iniciativa política - PSD

A candidatura do PSD às Eleições Regionais realiza, pelas 10h30, uma iniciativa junto ao Centro de Saúde da Nazaré.

Iniciativa política – CDU

A CDU desenvolverá acções de campanha eleitoral no centro da cidade de Câmara de Lobos, onde às 10h30, no Mercado Municipal estão previstas as intervenções políticas, com a participação do cabeça-de-lista às próximas Eleições Regionais, Edgar Silva.

Iniciativa política - RIR

Este sábado, o RIR estará em contacto porta-a-porta em Machico, Santana e Porto Moniz, com declarações à comunicação social pelas 12h30, junto à Igreja de Santana.

Iniciativa política – PTP

O PTP promove uma iniciativa de campanha, pelas 11 horas, na rua Dr. Fernão de Ornelas.

Iniciativa política – PS

A candidatura do PS Madeira às Eleições Regionais, liderada por Paulo Cafôfo, estará em contacto com a população na freguesia de Santa Maria Maior, no Funchal, e pela tarde, visita a Festa da Nossa Senhora da Piedade, no Caniçal.

Iniciativa política - JPP

O JPP irá realizar, este sábado, uma conferência de imprensa no Porto Santo, junto ao Lar de Nossa Senhora da Piedade, pelas 11 horas.

Iniciativa política - BE

O BE promove um almoço/comício, pelas 12h30, no restaurante ‘O Lagar’, no Estreito de Câmara de Lobos. Este momento contará com a presença da coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins.

Iniciativa política - MPT

O MPT estará em contacto com a população na Ribeira Brava, a partir das 17 horas.

Iniciativa política - PDR

O PDR promove uma iniciativa política, pelas 10h30, no parque atrás do Aeroporto Internacional da Madeira.

Iniciativa política - CDS

A candidatura do CDS-PP às Eleições Regionais, realiza este sábado, um comício/festa no Funchal, na sede da Liga dos Combatentes, no Funchal.

O candidato à presidência o Governo Regional e líder do CDS, Rui Barreto, irá prestar declarações à comunicação social às 20h30.

Roteiro de Animação

Maratona Fotográfica Fnac, a partir das 14 horas, em Câmara de Lobos.

Principia mais uma edição da Festa do Pêro, na Ponta do Pargo, com animação musical e comes e bebes.

Começa a Festa do Santíssimo Sacramento na Quinta Grande, com animação musical e comes e bebes.

Arraial da Nossa Senhora da Piedade, no Caniçal.

Festa do Cinema Italiano, no ‘Baltazar Dias’, projecta o documentário ‘Leonardo 500’, às 16 horas, ‘Querido Diário (Caro diario)’, às 18 horas, e ‘Piranhas - Os Meninos da Camorra (La paranza dei bambini)’, às 21 horas.

Madeira Shopping recebe o ponto alto do ‘Madeira Fashion Spot’: um desfile de moda que marca o início das colecções de Outono-Inverno. O ‘Fashion Parade’ acontece nos corredores do centro, primeiro às 18 horas e, num segundo momento, às 20 horas. Depois há festa a partir das 21 horas.

Banda Municipal do Funchal - ‘Artistas Funchalenses’ actua, pelas 18 horas, nos Jardins do Lido.

‘Luau Havaiano’ no Castanheiro Boutique Hotel, a partir das 18 horas.

O BBC, no Largo do Socorro, acolhe Anuska e a sua rubrica ‘JukeBox’, a partir das 18h30.

Música ao vivo no Grand Café Penha D’Águia, no Funchal, a partir das 19 horas.

Mais uma edição da Grande Noite do Fado, com Susana Andrade como nome maior deste evento organizado pela Junta de Freguesia de São Martinho. A fadista subirá ao palco acompanhada por Cesar Abrantes na guitarra portuguesa e Susana Abrantes na viola clássica. Pelo palco passará ainda um grupo de fadistas amadores. Antes, no arranque da noite, Miguel Pires protagonizará o espectáculo de tributo a Elton John. O evento arranca às 20 horas e tem entrada livre.

Associação de Fado da Madeira, em parceria com a Casa do Povo do Monte e do artista Octávio Freitas, promove Noite de Fados no Largo da Fonte, no Monte, a partir das 20 horas.

Mini Eco Bar sugere rubrica ‘New Generation’, com Vítor Batista e João Garcia na cabina de som.

Cantina El Mexicano promove noite latina, com cantor Winston e o DJ Juan Carlos.

Festival ‘Coral Summerland’, organizado pelo Grupo Café do Teatro, no Parque Desportivo de Água de Pena, sob o Aeroporto, com os DJs de topo BL3ND, Diego Miranda, Karetus, Olga Ryazanova e Nélio Fabrício (residente do Café do Teatro). Há autocarros gratuitos a partir do Funchal (Casa da Luz) durante toda a noite.

Em estreia nacional, o produtor holandês, multi-instrumentista e compositor Binkbeats - Frank Wienk - apresenta-se pelas 22 horas no palco da Estalagem da Ponta do Sol no âmbito do festival ‘Concertos L’.

A partir das 23 horas, o Casino da Madeira apresenta a ‘Full Moon Party’, no Pestana CR7, com os DJs Michael C, Hernandez e Nelson Caires, e ainda o músico Zé Pereira ‘On The Drums’, além de vários performers.

Discoteca Copacabana sugere a festa ‘Shorts At Night’ com o DJ Luís Gonçalves. No Garden actuará Kiko.