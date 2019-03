Saiba o que consta da agenda deste sábado

‘Cortejo Trapalhão’ sai à rua

Depois de ter sido adiado devido à instabilidade do tempo, o tradicional ‘Cortejo Trapalhão’ percorre a Avenida, este sábado, pelas 16 horas, numa grande festa que é de participação livre e aberta a todos aqueles que queiram desfilar, quer individualmente ou em grupo.

Assunção Cristas em visita à Madeira

O CDS organiza, este sábado, a partir das 11h30, no Centro de Estudos de História do Atlântico, uma conferência intitulada ‘Ouvir Portugal – Portugal no Mundo - Madeira 600 anos’, que contará com presença da líder nacional do CDS-PP, Assunção Cristas, que se encontra em visita pela Madeira.

Tertúlia ‘Violência no namoro’

O Bloco de Esquerda Madeira promove, este sábado, pelas 14h30, no espaço Paulo Martins, uma tertúlia sobre a ‘Violência no namoro’, que conta com a participação do actor Hugo Castro Andrade, do professor Rui Ferrão e da psicóloga Luisa Santos.

A conferência acontece no contexto da celebração do dia da mulher e da luta contra a violência e a discriminação de género.

‘Música a Norte’ arranca em São Vicente

Este sábado, pelas 20 horas, na Igreja Matriz de São Vicente, terá lugar o primeiro dos quatro concertos que integram o ciclo de música barroca ‘Música a Norte’. Uma iniciativa que se realiza pela primeira vez na Região, integrada nas comemorações alusivas aos 600 anos do descobrimento da Madeira e Porto Santo.

Programa: ‘In Festo S. Vicentii - Música para São Vicente’ – Polyphonos

Concerto da Orquestra Clássica da Madeira

A Orquestra Clássica da Madeira actua, pelas 18 horas, no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira.

Programa:

Improvisação – Happening musical

Percussão. Contrabaixo. Narração

Laboratório de teatro ‘É urgente o Teatro’

O Teatro Municipal Baltazar Dias acolhe, este sábado, das 10h às 18h, um laboratório de teatro ‘É urgente o Teatro’, para jovens dos 13 aos 18 anos, que será dirigido por Diana Barnabé, directora artística do projecto ‘Carruagem’, formadora e actriz. Esta iniciativa da Câmara Municipal do Funchal visa aproximar os jovens ao teatro.

Esta formação estende-se até domingo.

‘Imagens e Memória do Concelho da Calheta’

Abertura da exposição ‘Imagens e Memória do Concelho da Calheta’, que irá decorrer na Galeria do MUDAS - Museu de Arte Contemporânea, pelas 18 horas. Inauguração da exposição contará com a presença da vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Fernanda Cardoso.

Penúltima eliminatória do ‘Madeira a Cantar’

O Largo da Praça, em Machico, acolhe, este sábado, a partir das 20H30, a 11ª eliminatória do concurso de voz e interpretação musical ‘Madeira a Cantar’. A entrada é livre.