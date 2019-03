Saiba o que consta da agenda desta terça-feira

Percurso Histórico-Militar do Funchal

Apresentação pública do Percurso Histórico-Militar do Centro do Funchal, uma iniciativa da Câmara Municipal do Funchal. A Cerimónia de apresentação decorrera, pelas 11 horas, nas Portas da Cidade (Largo dos Varadouros) e contará com presença do presidente da CMF, Paulo Cafôfo, e o professor e historiador, Rui Carita, o qual desenvolveu este percurso.

Entrega de certificados PMFOCT

Esta terça-feira decorre, pelas 15 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal, a entrega de certificados a cerca de 60 formandos do Programa Municipal de Formação e Ocupação em Contexto de Trabalho (PMFOCT), que terminaram as suas funções na Câmara Municipal do Funchal (CMF). O presidente da CMF, Paulo Cafôfo, estará presente.

Ireneu Barreto recebe o chefe de Estado Maior do Exército

O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Juiz Conselheiro Ireneu Cabral Barreto, recebe, pelas 11h45, no Palácio de São Lourenço, o chefe de Estado Maior do Exército, General José Nunes da Fonseca, em audiência.

Cumprimento aos novos médicos do SESARAM

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, participa, pelas 12 horas, na sala de conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça, na cerimónia de apresentação de cumprimentos aos novos profissionais (médicos) que integraram, recentemente, no SESARAM.

Conferências CDS - ‘Ouvir a Madeira’

Realiza-se esta terça-feira, pelas 21 horas, no Hotel Porto Mare, uma nova conferência no âmbito do projecto do CDS ‘Ouvir a Madeira - Um Problema, Uma Solução’, desta vez, dedicada ao ‘Envelhecimento - dar qualidade à esperança de vida’.