Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Comemorações do Dia Internacional da Protecção Civil

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside esta sexta-feira, pelas 15h30, às Comemorações do Dia Internacional da Protecção Civil, na Praça do Povo, Funchal.

Na Região, a efeméride é assinalada com uma exposição de meios do Serviço Regional de Protecção Civil, envolvendo os diversos agentes, designadamente bombeiros, PSP, GNR, Cruz Vermelha Portuguesa, EMIR, SANAS, Marinha e Exército.

A par da exposição estática de meios, que visa evidenciar a capacidade operacional existente na Região, o programa contempla várias demonstrações e exercícios.

O programa e respectivas acções têm por objectivo fomentar e sensibilizar a população para uma cultura de protecção, prevenção e socorro como agentes de protecção civil.

Greve Global à Escola pelo Clima

Esta greve fará parte de uma mobilização internacional de estudantes chamada ‘#FridaysForFuture’ e ‘#SchoolStrike4Climate’, da activista Greta Thunberg.

Na Madeira esta greve terá lugar, a partir das 10h30, junto à Assembleia Legislativa da Madeira.

O objectivo é uma acção de insurgência contra a apatia política em relação às alterações climáticas e o incumprimento sucessivo das metas previstas no Acordo de Paris por todos os países aderentes, assim como indiferença notória dos nossos decisores políticos, às conclusões do relatório IPCC da ONU, pois já deveria de ter sido declarado o ‘estado de emergência ecológica’ e nada se fez. Pelo contrário, têm-se adiado acções efectivas que revertam rápido as previsões anunciadas no documento.

Apoio às juntas de Freguesia de Câmara de Lobos

Assinatura dos contratos de concessão de apoio às juntas de freguesia do concelho de Câmara de Lobos, a ter lugar manhã, pelas 11h30, no Salão Nobre dos Paços do Concelho.

45 anos da Nestlé na Madeira.

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente, pelas 18 horas, nas comemorações dos 45 anos da Nestlé na Madeira.

A companhia mundial de alimentação e bebidas estabeleceu a sua filial na Região Autónoma da Madeira no ano de 1974. Atualmente, a filial, com sede no Caniço emprega 26 colaboradores.

A cerimónia inclui o descerrar de uma placa comemorativa do aniversário da filial.

Seminário ‘Anatomia do Erro Médico – Origem, casualidade e Consequências’

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, preside, esta sexta-feira, pelas 12h30, à sessão de encerramento do seminário sobre ‘Anatomia do Erro Médico – Origem, casualidade e Consequências’, que decorrerá no auditório do Centro de Estudos de História do Atlântico.

Festival MEO Sons do Mar

Apresentação da edição 2019 do Festival MEO Sons do Mar, pelas 11 horas, no Salão Nobre dos Paços do Concelho do Funchal.

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, estará presente na ocasião.

‘Café Europa’: ‘Pensar a Europa – o poder transformador das mulheres’

Esta sexta-feira, pelas 15 horas, decorrerá, nas instalações da Escola Secundária Jaime Moniz (Biblioteca), um encontro com o formato ‘Café Europa’ intitulado, ‘Pensar a Europa: o poder transformador das mulheres”, com a participação de Isabel Torres, Josefina Carreira, de Sofia Canha e de Sílvia Vasconcelos, deputadas à Assembleia Legislativa da Madeira.

Uma iniciativa destinada à comunidade educativa desta instituição, promovida pela coordenação do projecto – ‘Escola Embaixadora do Parlamento Europeu (EEPE)’, da referida intuição de ensino.

Palestra ‘Hydrogen for transport’

A AREAM – Agência Regional da Energia e Ambiente da Região Autónoma da Madeira realiza esta sexta-feira, pelas 10 horas, no Instituto do Vinho, do Bordado e do Artesanato da Madeira (IVBAM), uma palestra intitulada ‘Hydrogen for transport’, no âmbito do projecto ‘SEAFUEL – Integração sustentável de combustíveis renováveis nos transportes locais’, que tem como objectivos prioritários promover o aproveitamento das energias renováveis em todo o espaço atlântico, através do armazenamento sobre a forma de hidrogénio e posterior utilização nos transportes, e apoiar a transição para uma economia de baixo carbono.

A palestra será em inglês, com uma apresentação geral do projecto SEAFUEL e com apresentações sobre a utilização do hidrogénio nos transportes, com essencial foco nos transportes terrestres e marítimos.

A entrada é livre, sendo necessário a confirmação da sua presença através do e-mail [email protected]

Susana Prada desloca-se ao Porto Santo

A secretária regional do Ambiente e Recursos Naturais, Susana Prada, desloca-se esta sexta-feira, ao Porto Santo para uma palestra sobre as ‘Alterações Climáticas – Impactos nos Territórios Insulares’.

O encontro será com os alunos do 3.º ciclo e secundário da Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco Freitas Branco, a partir das 10h15, no auditório da Câmara Municipal do Porto Santo.

Após realizar um enquadramento geral sobre o tema, Susana Prada irá apresentar algumas medidas de adaptação e mitigação às alterações climáticas na Região, destacando maioritariamente as medidas para a ilha do Porto Santo.

Além da palestra, a secretária regional do Ambiente irá visitar as obras de remodelação das redes de abastecimento e de drenagem do Porto Santo. As obras, da responsabilidade da Águas e Resíduos da Madeira (ARM), têm como objectivo a melhoria da prestação dos serviços de abastecimento de água potável e de drenagem de águas residuais, designadamente através da reabilitação e ou ampliação dos sistemas urbanos de distribuição de água, incluindo o controlo e redução de perdas, nas zonas a serem intervencionadas.

Escola Horácio Bento organiza Gincana Cultural sob o tema dos 600 anos

A Escola Horácio Bento de Gouveia, no Funchal, organiza esta sexta-feira, a XII Gincana Cultural sob o tema dos 600 anos da Descoberta da Madeira, com a participação dos alunos do 3.º ciclo organizados por equipas e acompanhados por um professor, encarregado de educação ou funcionário.

Este ano estão inscritas 153 equipas, num total de 735 alunos, que serão acompanhadas por 89 encarregados de educação; 68 professores da escola e 5 funcionários.

A concentração e local de partida será feita no Jardim Municipal, logo pela manhã, às 9h30. A partir daí, os alunos vão percorrer as ruas emblemáticas do Funchal para responder a questões relacionadas com a História e Cultura da Madeira e da cidade do Funchal.

Nesta décima segunda edição, a Gincana integra-se nas comemorações dos 600 anos da Madeira e conta com a presença da secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, na apresentação da actividade.

Arranca esta sexta-feira as VII Jornadas EcoZarco

A Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, organiza as VII Jornadas EcoZarco, através do departamento Eco-escolas, nos dias 15, 16 e 23 de Março.

A iniciativa realiza-se com o apoio do SIPE, e destinada a professores de todos os grupos e áreas disciplinares. Terá como tema geral ‘Uma ilha, um oceano - proteger para valorizar’ e pretende constituir-se como um momento de reflexão e sensibilização para a importância dos oceanos e da necessidade de salvaguarda da biodiversidade marinha.

Dia da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, participará, pelas 14h30, na sessão comemorativa do Dia da Escola Básica e Secundária D. Lucinda Andrade.

A celebração dos 25 anos de actividade deste estabelecimento de ensino incluem, entre outras iniciativas, o hastear da Bandeira Eco-Escola e da Bandeira Plano Regional de Educação Rodoviária e uma homenagem a 25 antigos alunos.

‘20 Anos de Defesa do Consumidor na Região - Transformando Conflitos em Soluções’

O Serviço de Defesa do Consumidor (SDC) assinala o seu 20.º aniversário esta sexta-feira, no Dia Mundial dos Direitos do Consumidor, com a realização do seminário intitulado: ‘20 Anos de Defesa do Consumidor na Região - Transformando Conflitos em Soluções’, que decorrerá no Colégio dos Jesuítas.

A sessão de encerramento, agendada para as 16h15, contará com a presença da secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade.

Inauguração do balcão da Delegação Regional da DECO

A secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, estará presente esta sexta-feira, pelas 10h30, na inauguração do balcão da Delegação Regional da DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, localizado na Loja do Munícipe do Caniço.

Visita ao Clube Desportivo 1º de Maio

No âmbito das comemorações do 94.º aniversário do Clube Desportivo do 1.º de Maio, a secretária regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, visita as instalações do Clube, pelas 18h30. Na ocasião, terá lugar um convívio entre encarregados de educação, atletas do clube e dirigentes.

‘Roteiro de Animação’

SEXTA-FEIRA

O Museu Henrique e Francisco Franco apresenta um novo ciclo de exposições temporárias, onde o primeiro artista convidado a expor é Hélder Folgado. A mostra ‘Agir é Intervir. Um braço que se estende ocupa espaço’ é inaugurada às 18 horas.

A organização Funchal Animal Save exibe o documentário ‘Dominion’ (expondo a indústria animal, com recurso a câmaras ocultas, drones e outras imagens captadas nos últimos anos), às 18h30, com introdução por Francisco Brandão, no Espaço 4U, Rua 5 de Outubro, n.º 110 (abaixo da clínica).

A Cantina El Mexicano, no Centromar, propõe uma noite animada pelo popular videojogo de cultural geral ‘Dr Why Madeira’, seguindo-se karaoke.

Paralelamente ao Rali Município de São Vicente, as Piscinas da Ponta Delgada acolhem o ‘after-party’ da prova super-especial, com os DJs Raffz Pedro Pestana.

A discoteca Copacabana acolhe, pelas 23 horas, a festa ‘Ladies Fever’, com entradas grátis e oferta de 3 bebidas às mulheres até à 1 hora. A selecção musical é do DJ residente Luís Gonçalves. No Garden actua o DJ Li-Polymer.

O clube Marginal propõe a festa ‘Michael Yang & Friends’, a partir das 2h50.

SÁBADO

O DIÁRIO apresenta ‘Madagáscar’, uma aventura musical para os mais pequenos. É uma produção Yellow Star e Dreamworks a ser apresentada às 11 e às 18 horas, no Centro de Congressos da Madeira. Cantado em português, o musical tem encenação de Paulo Sousa Costa e conta com as interpretações de Ana Queirós, Catarina Pereira, Catarina Siqueira, Daniel Cerca Santos, Emanuel Almeida, João Guimarães, Joana Oliveira, Jorge Rosa, Samuel Albuquerque e Sónia Aragão.

A Associação Cultural e Artística Imperatriz Sissy realiza, às 18 horas, no Teatro Municipal Baltazar Dias, o festival New Generation: um recital de clarinete, guitarra, violino e piano, com a participação de Filipa Nunes (Ópera de Zurique -Suíça), André Costa (Académia Superior de Música da Genebra - Suíça), Inês Diez (Universidade das Artes Codarts de Roterdão - Holanda), Francisco Lopes (Academia de Música de Katowice -Polónia), acompanhado ao piano pela professora Aniko Harangi.

Encontro de Coros 70/13, às 19 horas, seguido de um jantar solidário, no Colégio Missionário Sagrado Coração, no Caminho do Monte, nº. 9.

Noite de Fados no Restaurante Pataconpisao, no Garajau (por cima do Super Amanhacer), pelas 20h30.

Capoeira Lounge acolhe espectáculo musical dos New Wave Duo, a partir das 20h30, para recordar sonoridades de outros anos.

O filme ‘Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos’ é exibido às 21 horas, nos cinemas NOS do Fórum Madeira, no âmbito dos Screenings Funchal.

O Espaço 116 promove, às 21 horas, um evento dedicado à Sétima Arte: pelas 21 horas exibe o clássico filme ‘O Homem Que Sabia Demais’, de 1956, da autoria de Alfred Hitchcock.

Depois de São Vicente, o Ciclo de Música Barroca ‘Música a Norte’, que tem a direcção artística de Carlos Antunes, terá como palco a Igreja Matriz do Porto Moniz, pelas 20 horas. O programa ‘Barroco Católico e Protestante’ será protagonizado pelo Grupo Vocal Olisipo.

O Café A Janela do Forte acolhe o projecto de Hernando Urrutia e Carla Nunes, às 21h30, que na sua 2.ª intervenção surge como uma proposta onde se conectam e misturam o vídeo arte, o som, o mapeamento e a iluminação programada. Será uma compilação desde 2014 a 2018, juntamente com iluminação programada de Led RGB. O vídeo e o som serão da autoria de Hernando Urrutia e o mapping de Carla Nunes.

Mexicano acolherá noite de rumba latina, com a presença do grupo Triova Voices, formado por David dos Ramos, Abraham Garcia e Julio César Martinez. Depois há festa pela noite dentro com o DJ Alvarez.

A discoteca Copacabana do Casino da Madeira apresenta-se com as escolhas musicais do DJ Luís Gonçalves, enquanto no Garden as batidas serão seleccionadas pelo DJ BZ.

Clube Vespas realiza a festa ‘Welcome Girls’, com o DJ Maurílio Freitas. Entrada grátis até às 2 horas e oferta de duas bebidas às mulheres. Depois dessa hora, elas pagam 5 euros e eles 10, totalmente consumíveis. Já no clube Marginal estará o DJ Nelson Caires.