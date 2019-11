Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira

Exposição de Telma Henriques

A Galeria dos Prazeres recebe esta sexta-feira a exposição individual de Telma Henriques, denominada ‘Água que do céu caía em catadupas’. A inauguração está marcada para as 19 horas e resultou de uma residência artística na Quinta Pedagógica na Freguesia dos Prazeres, projecto mais vasto ao qual esta galeria está intimamente associada.

Exercício de sensibilização para o risco sísmico

A Secretaria Regional da Saúde e Protecção Civil e a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia realizam um exercício público de sensibilização para o risco sísmico: ‘A Terra Treme’.

Desta forma, os secretários Pedro Ramos e Jorge Carvalho, visitam, às 11 horas, a Escola Básica com Pré-escolar de Santo António e Curral das Freiras (edifício do Curral das Freiras). A iniciativa surge através do Serviço Regional de Protecção Civil, IP-RAM, no âmbito do Projecto ‘Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos’ das escolas da RAM, que se associaram à Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil (ANEPC).

Rui Barreto em iniciativas

O Secretário Regional da Economia realiza, pelas 8h30, uma intervenção de boas-vindas na cerimónia abertura da Conferência Internacional ‘Open Dialog in Applied Engineering: Recent Advances and Frontiers – ODAE 2019’, no Hotel Savoy Palace, no Funchal.

Mais tarde, pelas 11 horas, Rui Barreto estará na Marina da Quinta do Lorde, no Caniçal, onde participa a convite da Companhia dos ‘Engenhos do Norte’, na Underwater Edition, que consiste na retirada do 1.º lote de 242 garrafas de Rum que estiveram submersas durante cerca de seis meses, entre 8 a 10 metros de profundidade, em cinco grades soldadas e amarradas por uma corrente.

PCP aborda Orçamento da Região

O PCP reúne-se às 9h30, com a vice-presidência do Governo Regional no âmbito da audição prévia do Orçamento da Região para 2020. No final da audição o PCP realiza uma conferência de imprensa para apresentar as conclusões da reunião.

Encontro Regional Intercalar da Rede das Escolas associadas da UNESCO

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, estará presente, pelas 9 horas, na sessão de abertura do Encontro Regional Intercalar da Rede das Escolas Associadas da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), que terá lugar no auditório da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos do Caniço.

Sons da Adega

Arranca esta sexta-feira, às 21 horas, o ano lectivo do agrupamento ‘Consort Bisel’ do Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira. O primeiro concerto inserido no evento ‘Sons da Adega’ está marcado para o Instituto do Vinho, Bordado e Artesanato da Madeira (IVBAM), na Rua 5 de Outubro, no Funchal, e inclui música e degustação de vinhos.