Saiba o que consta da agenda desta sexta-feira, 13 de Dezembro

- A Câmara Municipal do Funchal realiza às 10 horas, nos Paços do Concelho do Funchal, junto ao parque de estacionamento em frente ao Tribunal, o hastear da Bandeira Verde ECO XXI, que a Autarquia recebeu pelo 5.º ano consecutivo, da parte da Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), devido às suas práticas ambientais de excelência.

- O Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM apresenta às 15h30, na sede deste Instituto (sito à Rua das Pretas, nº 1) medidas complementares de resposta às necessidades da população no âmbito do Plano de Contingência para o Inverno, previstas pelo Serviço de Saúde da RAM, E.P.E.

- O Grupo Socicorreia inaugura esta tarde, às 17 horas, um novo Edifício Século XXI. Trata-se de um novo empreendimento situado no caminho da Fé, no Funchal, e contra com as presenças de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, e de Miguel Silva Gouveia, presidente da Câmara Municipal do Funchal.

- A iniciativa ‘Natal no Palácio’ está de volta ao Palácio de São Lourenço e oferece às 18h30, o Concerto de Natal do Coro do Sindicato dos Professores da Madeira, com direcção artística de Noélia Fernandes.

- O secretário regional de saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, participa na Cerimónia de entrega de Medalhas aos Médicos com 25 anos de inscrição na Ordem dos Médicos da RAM, pelas 18 horas, na sede do Conselho Médico da RAM da Ordem dos Médicos.

- O Secretário Regional de Turismo e Cultura marca presença na abertura da exposição ‘Lapinhas & Presépios com fibra’, no Museu Etnográfico da Madeira, na Ribeira Brava. Numa iniciativa marcada para as 18 horas, o Museu mantém a tradição e monta anualmente dois presépios tradicionais de ‘escadinha e de rochinha’.