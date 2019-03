Saiba o que consta da agenda desta quarta-feira

Apresentação pública da candidata do PS-M às Eleições Europeias

Esta quarta-feira, pelas 18h30, decorrerá a apresentação pública de Sara Cerdas, candidata do Partido Socialista-Madeira às Eleições Europeias. O evento terá lugar no Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos e contará com a presença do cabeça de lista do Partido Socialista, Pedro Marques.

Madeira participa na 31.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita, esta quarta-feira, a 31.ª edição da Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), a decorrer na FIL, naquela que é considerada a maior plataforma de negócios para o sector do turismo em Portugal.

Uma presença que visa reforçar a notoriedade da Madeira – enquanto destino de férias para todo o ano – junto do público português, tendo por base uma estratégia de maior proximidade que será, novamente, confirmada nesta representação promocional.

O mote da presença da Madeira na BTL 2019 assenta nos 600 anos da chegada dos portugueses ao arquipélago e na tradição secular ligada ao turismo e à hospitalidade.

Miguel Albuquerque participará em vários dos eventos alusivos. Destaque para um cocktail que a Madeira, no âmbito da sua participação na BTL, oferecerá, pelas 19h30, no Palácio de Xabregas, aos diversos agentes do sector e a autoridades oficiais.

Entrega dos certificados aos estudantes de enfermagem

O secretário regional da Saúde, Pedro Ramos, preside à cerimónia de entrega de certificados aos estudantes finalistas dos cursos de mestrado em Enfermagem Médico-Cirúrgica e pós-licenciatura de especialização em Enfermagem Comunitária, na Escola Superior de Enfermagem de São José de Cluny, pelas 16h30.

ACIF celebra protocolo com o Marítimo

A Associação do Comércio e Indústria do Funchal (ACIF-CCIM) celebra, esta quarta-feira, pelas 15 horas, um protocolo de colaboração com Club Sport Marítimo, no âmbito da ‘Expomadeira’.

‘Dias da Física e da Química’ na Francisco Franco

A Escola Secundária de Francisco Franco promove esta quarta-feira, entre as 9h30 e as 12h30, mais uma edição dos ‘Dias da Física e da Química’, actividade dinamizada por alunos e professores, nos Laboratórios da escola.

Os ‘Dias da Física e da Química’ consistem num conjunto de atividades de cariz lúdico e experimental com a finalidade de motivar os alunos mais jovens para a física e para a química.

Orquestra Clássica da Madeira - Concerto

Concerto de Música de Câmara do grupo ‘Quinteto de Metais MadBrass5’, pelas 21 horas, no átrio do Teatro Municipal Baltazar Dias.

Exposição Regional do Limão

Decorre, a partir desta quarta-feira, na freguesia da Ilha, em Santana, a Exposição Regional do Limão, que este ano celebra a sua XVIII edição.