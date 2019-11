Saiba o que consta da agenda de sexta-feira

III Seminário Regional Eco-Escolas

A Secretaria Regional de Ambiente, Recursos Naturais e Alterações Climáticas promove, em parceria com a Câmara Municipal de Câmara de Lobos, o XIII Seminário Regional Eco-Escolas, evento que decorrerá sexta e sábado, 22 e 23 de Novembro, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos.

A 13.ª edição contará com palestras, ‘workshops’, grupos de discussão e visitas de estudo, estando a abertura programada para as 9 horas, na Praça da Autonomia, com a presença da Secretária Susana Prada, do Director Regional de Educação, Marco Gomes, do Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, Pedro Coelho e da Coordenadora Nacional do Programa Eco-Escolas, Margarida Gomes.

Diogo Goes em conferência na UMa

Diogo Goes, curador da galeria Marca d’Água, no Funchal, é o orador convidado da aula/conferência promovida pela Universidade da Madeira, no Campus da Penteada, intitulada ‘As narrativas contemporâneas no processo criativo’. A aula arranca às 10 horas e é dirigida a alunos do Mestrado de Design de Média Interativos, daquela instituição.

Filipe Sousa visita obras

O presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz visita às 11 horas, as obras de beneficiação e aumento da capacidade da Estação Elevatória dos Reis Magos. Trata-se de uma obra camarária, mas que teve 85% de comparticipação dos fundos comunitários POSEUR.

CDU defende melhores transportes públicos

A CDU realiza às 17h30, junto às paragens de autocarros da Rodoeste (em frente às instalações da OPAM), à Avenida do Mar, uma acção política, para abordar a necessidade de garantir um serviço de transportes públicos de qualidade acessível a todos.

Lançamento do livro de Edward Kassab

O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, em representação do Presidente do Governo Regional, marca presença no lançamento do livro ‘Max Römer: Desenhos – Grande Guerra’, da autoria de Edward Kassab. O evento vai decorrer pelas 18 horas no Hotel Porto Mare, no Funchal.

Apresentação do livro infantojuvenil ‘As Voltas de uma Parede’

Integrado nas comemorações dos 600 Anos da Madeira e do Porto Santo, o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Turismo e Cultura, apresenta esta sexta-feira, 22 de Novembro, às 18 horas, na Casa – Museu Frederico de Freitas, o livro ‘As Voltas de Uma Parede’.

Trata-se da segunda publicação infantojuvenil da casa-museu, sendo uma espécie de guião para a exploração da azulejaria portuguesa da Casa dos Azulejos que se encontra distribuída pela cidade do Funchal.

Com texto de Ana Margarida Araújo Camacho, diretora da Casa-Museu Frederico de Freitas, ilustrações de Helena Sousa, professora requisitada nos Serviços Educativos da Casa-Museu e grafismo de Márcio Ribeiro, designer da Direção Regional da Cultura, o livro tem como personagem principal uma parede de pedra.