Sábado ‘cinzento’ com nuvens e chuva na Madeira

Muitas nuvens e chuva durante a manhã deste sábado na Madeira. São estas as principais previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para todo o Arquipélago da Madeira que terá ainda vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante leste.

No Funchal as previsões não são diferentes e apontam igualmente para um sábado cinzento com períodos de chuva durante a manhã, perpectivando-se uma tarde um pouco mais agradável.

Recorde-se que o IPMA dois activou avisos amarelos para a Madeira devido a vento forte na serra e temporal no mar.

O aviso para as regiões montanhosas está activo entre as 21 horas de domingo, 15 de Dezembro, e as 19 horas de segunda-feira, dia 16.

Quanto à forte ondulação marítima prevista para a Costa Norte da Madeira e todo o litoral do Porto Santo, é esperada entre as 18 horas de domingo e s 19 horas de segunda-feira.

Estado do mar para este sábado:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros, diminuindo para 2,5 a 3 metros.

Costa Sul: Ondas do quadrante sul com 1 a 2 metros.

Temperatura da água do mar: 20/22ºC