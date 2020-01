Rui Barreto visitou incubadora da Startup Madeira

O secretário regional de Economia visitou, esta manhã, a incubadora da Startup Madeira, sedeada no Campos da Penteada.

Na oportunidade, Rui Barreto percorreu doze das 26 startups incubadas (DTway, Comba, VD room, MUV, Drivewiz, Drivetel, Corel, Dobsware, WalkMe, ODKAS, Tech4home, Holidays 365 e Beatstars) que se encontram a desenvolver projectos na área das ciência e tecnologia.

Na ocasião, o governante afirmou estar muito satisfeito com o trabalho que está a ser desenvolvido pela equipa da Stratup Madeira em conjunto com estes novos empreendedores e garantiu que o objectivo do Governo Regional é “continuar a estar na dianteira do empreendedorismo, da ciência e tecnologia, fomentando relações de networking, impulsionando novas ideias e desenvolvendo o espírito da nossa comunidade empreendedora”.

“O papel das incubadoras de empresas é muito importante no desenvolvimento de negócios porque ajuda-as a crescer, disponibilizando espaços físicos, nos quais podem desenvolver uma rede de contactos e um ecossistema empreendedor que muitas vezes é decisivo na concretização das ideias de negócio”, garante o secretário com a tutela da Economia.

A Startup Madeira conta com 14 salas de trabalho, das quais, três, são espaços de cowork, e uma sala comum que dá pelo nome “Steve Jobs”. Os serviços de incubação física e cowork são maioritariamente ocupados por empresas e empreendedores que desenvolvem actividades nas áreas das aplicações móveis, sensores, telecomunicações, plataformas web, IoT e serviços B2B.

A visita às empresas contou com a presença do presidente executivo da Stratup Madeira, Carlos Lopes, e da respetiva equipa.