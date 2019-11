Rui Barreto visita Empresa de Cervejas da Madeira

O secretário regional da Economia, Rui Barreto, visita amanhã, dia 21 de Novembro, pelas 11 horas, a Empresa de Cervejas da Madeira (ECM), no Parque Empresarial Zona Oeste, em Câmara de Lobos.

A visita à ECM insere-se no âmbito de um conjunto de contactos e visitas a empresas levadas a cabo pelo titular da pasta da Economia e cujo objectivo é, “não só conhecer o tecido empresarial da Região, mas também acompanhar de perto as ideias os novos projectos dos empresários madeirenses”.

No Programa de Governo para a área da Economia, Rui Barreto definiu como um dos principais eixos estratégicos para a política económica deste Governo, a “defesa intransigente do princípio de que as empresas são o motor da economia”, reforça uma nota do gabinete do secretário.

No âmbito dos contactos realizados, Rui Barreto pretende dar a conhecer as linhas orientadoras do executivo no que diz respeito aos sistemas de incentivos à Internacionalização das empresas em mercados internacionais.