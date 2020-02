Rui Barreto encerra conferência sobre Orçamento do Estado 2020 no Funchal

O Secretario Regional da Economia, Rui Barreto, preside amanhã, 11 de Fevereiro, ao encerramento da conferência sobre o Orçamento de Estado de 2020, no Museu Casa da Luz, no Funchal. Trata-se de uma iniciativa organizada pela Madeira Parques Empresarias, Sociedade Gestora, S.A. (MPE) em parceria com a Grant Thornton e a Abreu Advogados.

Na conferência, marcada para as 12h30, serão abordados ainda outros temas como, o Orçamento da Região Autónoma da Madeira de 2020, já aprovado e publicado, o Cenário Macroeconómico atual e o Enquadramento da Política Fiscal para o quadriénio 2020-2023.

Segundo o gabinete de Rui Barreto, esta acção está enquadrada no Plano de Actividades do MPE de 2020, e é uma das várias acções que o Conselho de Administração desta empresa realiza, em conjunto com a Secretaria Regional da Economia, para os vários ‘players’ da economia regional.