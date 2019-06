Rui Barreto e Gonçalo Nuno em contactos com a comunidade portuguesa no Brasil

Rui Barreto, Gonçalo Nuno dos Santos e Assunção Cristas estão em São Paulo onde, durante quatro dias, contactarão as comunidades madeirenses e portuguesas na maior cidade do Brasil. Do programa consta, igualmente, a inauguração do primeiro núcleo do CDS fora da Europa, sinal claro da estratégia de aproximação do partido às comunidades emigrantes.

“Este passo é, para nós, de uma importância extrema, uma vez que queremos estabelecer pontes sólidas entre os nossos emigrantes, quer estejam na Europa, quer estejam fora da Europa, e o CDS. O objetivo é criar espaços de comunicação nos quais os madeirenses e portugueses que vivem longe da sua região e da sua pátria possam expor as suas preocupações, as suas ambições, as suas necessidades, garantindo que elas sejam, depois, trazidas para o debate político em Portugal e que sejam, efetivamente, trabalhadas por quem de direito, os parlamentos nacional e regional; os órgãos de governo próprio da Madeira e do país”, começou por dizer Rui Barreto.

“Pela sua experiência, pela sua competência, pelo seu conhecimento, o Gonçalo Nuno é o homem certo para ser a voz dos emigrantes não só na Assembleia da República, mas também junto do partido, na Região e na estrutura nacional, acrescentou o líder centrista.

“O CDS quer envolver-se, efectivamente, na luta pela resolução de muitos dos problemas que sentem as comunidades madeirenses. Da mobilidade à melhoria da eficiência dos serviços consulares; da insegurança - em alguns países – à necessidade de incrementar as ligações entre estruturas e associações nacionais quer sejam empresariais, quer sejam desportivas, quer sejam de solidariedade, quer sejam culturais, e as associações, clubes, colectividades representativas das diferentes comunidades portuguesas. É também para isso que cá estamos, ou seja, para dizer, às comunidades, que não têm apenas duas opções de voto. Têm três e uma delas é protagonizada por quem tem a experiência necessária para fazer o trabalho bem feito”, disse Gonçalo Nuno.

Do programa da visita constam, entre outros eventos, a inauguração do núcleo do CDS de São Paulo, visitas a diversas associações e um jantar com a comunidade, que servirá para apresentar a candidatura de Gonçalo Nuno dos Santos, bem como da restante lista, à Assembleia da República.