Rui Barreto considera “inaceitável” recusa do ministro para vir à Assembleia

O líder do CDS-PP Madeira acusou esta segunda-feira o ministro do Planeamento e das Infra-estruturas de se “refugir em questões legais” para não depor na Comissão Parlamentar de Inquérito à Gestão da TAP na Madeira.

Pedro Marques tutela os transportes, o Estado detém 50% da TAP e nessa qualidade foi convocado pela Assembleia Legislativa da Madeira, no âmbito do referido inquérito, a deslocar-se ao Parlamento madeirense para explicar os problemas com os preços das passagens aéreas, a revisão do subsídio social de mobilidade e os frequentes cancelamentos de voos entre o continente e a Madeira.

Desde a primeira hora o ministro deu sinais de pouca abertura para depor na comissão, argumentando que tinha solicitado pareceres jurídicos para saber se estava obrigado a deslocar-se à ALM. De acordo com o seu gabinete, a Procuradoria-Geral da República terá informado o ministro de que “os membros do Governo da República não têm que prestar contas aos parlamentos regionais”.

“Não há justificação política para o ministro não vir cá”, contrapõe o líder do CDS-PP, Rui Barreto. “O senhor ministro representa todos os portugueses, inclusive os das regiões autónomas, que têm órgãos de governo próprio, e por isso o CDS considera inaceitável que se recuse a vir ao Parlamento regional. Nós consideramos isto sintomático do valor e do respeito que o PS tem pelas autonomias”.